Una scelta concreta per chi vive la città: sconti mirati, vantaggi tangibili e una “prima” che accende l’immaginazione. Sotto la regia del Comune di Lucca, Lucca Crea, Lucca Plus e Confcommercio stringono un patto che mette i residenti al centro, mentre la creatività di Sergio Algozzino si prepara a trasformare Torre e Palazzo Guinigi in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Lucca premia i residenti, Algozzino accende Torre e Palazzo Guinigi