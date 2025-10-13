Lucca premia i residenti Algozzino accende Torre e Palazzo Guinigi
Una scelta concreta per chi vive la città: sconti mirati, vantaggi tangibili e una “prima” che accende l’immaginazione. Sotto la regia del Comune di Lucca, Lucca Crea, Lucca Plus e Confcommercio stringono un patto che mette i residenti al centro, mentre la creatività di Sergio Algozzino si prepara a trasformare Torre e Palazzo Guinigi in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: lucca - premia
Il Film Festival premia Amelio “Lucca, città bellissima qui mi sento come a casa“
Il Lucca Film Festival premia Kevin Spacey Photogallery di Giovanni Fedi su Report Cultura e Spettacolo, Vai su Facebook
Promozione per i cittadini e la "prima" di Sergio Algozzino - A meno di due mesi dal festival, sotto l’egida del Comune di Lucca, due società del gruppo – Lucca Crea e Lucca Plus – stringono un patto per arricchire ulteriormente le opportunità dei lucchesi. Come scrive msn.com