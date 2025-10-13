Lucca Comics & Games 2025 | Tutti gli eventi e le iniziative dell’associazione Revelio dedicate a Harry Potter

Anche quest’anno al Lucca Comics & Games non mancheranno gli eventi e le iniziative dedicate a Harry Potter! L’associazione Revelio, realtà senza scopo di lucro che da anni porta un po’ della magia del mondo creato da J.K. Rowling nelle fiere italiane, sarà presente al Giardino degli Osservanti con tante attività e sorprese per tutti i fan del maghetto più famoso del mondo. Allo stand di Revelio troverete come sempre i photoset ispirati all’universo potteriano: dal Binario 9 e ¾ al Cappello Parlante, fino alle scope volanti, oltre al fabbricante di bacchette e a tutte le attività che vi faranno immergere nel mondo magico: • Magic Quiz sui sette libri della saga • Pesca la citazione • Scopri la tua bacchetta • Scopri il tuo patronus Ma il momento clou sarà come sempre il Potter Day e la Parata ufficiale dei cosplayer di Harry Potter, in programma venerdì 31 ottobre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

