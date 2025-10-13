Lucca Comics & Games 2025 | tra One-punch Man e Gachiakuta ecco gli appuntamenti firmati Crunchyroll

Lucca si trasforma ancora una volta nella capitale italiana del pop e dell'animazione, e Crunchyroll non arriva da spettatore: l'azienda prepara una serie di eventi che vanno dai giochi interattivi ai momenti di incontro con gli autori nipponici, passando per anteprime e panel imperdibili. Dal 29 ottobre al 2 novembre, Crunchyroll presenzierà a Lucca Comics & Games con un padiglione pieno di attività: proiezioni esclusive, giochi interattivi, panel con autori giapponesi e gadget speciali per i fan più fedeli, per una celebrazione globale dell'anime in Italia. Il padiglione Crunchyroll: giochi, anime e attivazioni Quest'anno, Crunchyroll allestirà un vero e proprio regno anime dentro Lucca Comics & Games, offrendo un mix di esperienze ludiche e visive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

