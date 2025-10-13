Toei Animation Europe ha svelato gli appuntamenti e gli ospiti in arrivo al festival lucchese, che si svolgerà dal 29 ottobre al 2 novembre. Toei Animation Europe ha annunciato gli appuntamenti al Lucca Comics & Games 2025, evento che si svolgerò dal 29 ottobre al 2 novembre. Tra i titoli in arrivo, grazie alla partnership con l'atteso festival che ogni autunno coinvolge migliaia di persone, ci sono One Piece, PreCure, Digimon e GIRLS BAND CRY. La nuova serie di Digimon Il 5 ottobre arriva in streaming worldwide (e in Italia sul canale tematico di Amazon Prime Video AnimeGeneration, di Yamato) la nuova serie reboot di Digimon, intitolata Digimon Beatbreak. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lucca Comics & Games 2025: One Piece, PreCure, Digimon e GIRLS BAND CRY tra gli appuntamenti di Toei Animation