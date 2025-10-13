Luca Nardi esce subito ad Almaty Marozsan avanza
Termina al primo turno l’ATP 250 di Almaty per Luca Nardi. Il pesarese lascia strada all’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 7-6(3) 6-3; per il magiaro ora uno tra l’americano Brandon Nakashima, numero 5 del seeding, e il serbo Hamad Medjedovic. Prima parte di set nella quale Marozsan si mette subito sulla strada buona, con il break che arriva nel quarto gioco e, in generale, una sensazione di maggior condizione rispetto a Nardi senza neppure doversela giocare al suo livello più alto. Ci sono anche due palle del 5-1 nel sesto game, ma dopo le due palle break annullate e un paio di game senza rischi, il pesarese prima annulla un set point e poi salva in extremis la situazione, forzando 5-4, 5-5 e poi tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: luca - nardi
Pronostico e quote Luca Nardi – Aidan Mayo, qualificazioni Cincinnati 05-08-2025
Luca Nardi sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni a Cincinnati da Alexander Blockx
ATP Cincinnati 2025, Luca Nardi ripescato come lucky loser: affronterà un qualificato
Flavio e Luciano in prima linea, presente anche Luca Nardi in cerca di spazio in un tabellone competitivo - facebook.com Vai su Facebook
Si fermano al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai Mattia Bellucci e Luca Nardi. Bellucci è stato battuto dal ceco Tomas Machah, con il punteggio di 6-3 6-4; Nardi è stato invece superato dal francese Giovanni Mpetshi Perricard per 6-3 7-6. #ANSA htt - X Vai su X
Luca Nardi esce subito ad Almaty, Marozsan avanza - Il pesarese lascia strada all'ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 7- Lo riporta oasport.it
Atp Almaty, Nardi fuori al primo turno: Marozsan vince in due set - Quinta sconfitta nelle ultime sei partite giocate per Luca Nardi, battuto all'esordio all'Atp 250 di Almaty da Fabian Marozsan con il punteggio di 7- Come scrive sport.sky.it