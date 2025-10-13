luca nardi esce subito ad almaty marozsan avanza

Termina al primo turno l’ATP 250 di Almaty per Luca Nardi. Il pesarese lascia strada all’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 7-6(3) 6-3; per il magiaro ora uno tra l’americano Brandon Nakashima, numero 5 del seeding, e il serbo Hamad Medjedovic. Prima parte di set nella quale Marozsan si mette subito sulla strada buona, con il break che arriva nel quarto gioco e, in generale, una sensazione di maggior condizione rispetto a Nardi senza neppure doversela giocare al suo livello più alto. Ci sono anche due palle del 5-1 nel sesto game, ma dopo le due palle break annullate e un paio di game senza rischi, il pesarese prima annulla un set point e poi salva in extremis la situazione, forzando 5-4, 5-5 e poi tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

