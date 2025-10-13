Lovati ha chiesto di essere interrogato L' inchiesta a Milano per diffamazione
Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha chiesto di essere interrogato dal pubblico ministero di Milano Fabio De Pasquale titolare del fascicolo per diffamazione aggravata nato da una denuncia dei fratelli Enrico e Fabio Giarda, ex avvocati di Alberto Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto di Garlasco. L'avvocato Lovati avrebbe reso dichiarazioni "diffamatorie e calunniose" nei confronti dello studio legale Giarda lo scorso 13 marzo 2025 definendo la riapertura del caso "frutto di una macchinazione della difesa Giarda" o ancora "frutto di una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi che clandestinamente hanno prelevato il Dna" a Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
«Lovati, non mi prenda in giro. Adesso mi fa arrabbiare. Lei qui a me ha detto esattamente che ha ricevuto da un giornalista che ha scritto sul settimanale Oggi un articolo parlando dell’investigatore. Ho chiesto a Brindani di chi si trattasse ed era Sulas. Lei, po - facebook.com Vai su Facebook
