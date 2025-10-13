Lotto la fortuna bacia il territorio padovano | doppia vincita da 24mila euro
Il Lotto premia il Veneto: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, in provincia di Padova è stata centrata una doppietta da 24mila euro.A Borgo Veneto e Montagnana sono stati vinti due premi da 12.066 euro ciascuno, entrambi grazie al Numero Oro: il primo è stato realizzato in piazza San. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: lotto - fortuna
