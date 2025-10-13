Lotto | in Campania vinti oltre 125mila euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Festeggia la Campania con il Lotto: le ultime due estrazioni di venerdì 10 e sabato 11 ottobre hanno portato nella regione, con i premi più ricchi, oltre 125mila euro. Centrati oltre 23mila euro a Poggiomarino, in provincia di Napoli, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale in via de Marinis. Colpo grosso a Napoli con un poker di vincite da 22.500 euro l’una, tre in via Duomo e una in Galleria Umberto I, a cui si aggiungono altri 12mila euro a Maddaloni, provincia di Caserta, grazie a una quaterna in via Sergente del Monaco. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,1 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
