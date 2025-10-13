Lotto e 10eLotto | due vincite nel casertano

La dea bendata bacia il casertano con due vincite tra Lotto e 10eLotto. A Maddaloni un fortunato giocatore ha vinto 12mila euro con una quaterna (i numeri 4, 25, 41, 90) su cui ha puntato 1 euro per tutte le ruote.A Cancello ed Arnone invece è stato il 10eLotto a regalare al fortunato giocatore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: lotto - 10elotto

