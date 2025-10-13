Lotterie | a Cascina vinta una casa e 200mila euro

Nell'estrazione numero 284 di sabato 11 ottobre è stata vinta una casa più 200mila euro subito a Cascina con 'VinciCasa' di Win for Life di Sisal. Il '5' è stato centrato presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria De Lisa situato in via Tosco Romagnola 1702. La combinazione vincente è stata: 2. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

