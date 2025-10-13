Lotta tre medaglie per i Portuali al Gran premio Giovanissimi | oro a Greta Camerani

Medaglia d'oro a Greta Camerani al Gran premio Giovanissimi, il Campionato Italiano di Lotta Olimpica riservato alle classi Ragazzi (10-11 anni) ed Esordienti A (12-13 anni), nelle specialità di lotta greco-romana e stile libero, svolto sabato e domenica a Lido di Ostia (Roma), alla gara hanno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it