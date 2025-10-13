Lotta tre medaglie per i Portuali al Gran premio Giovanissimi | oro a Greta Camerani
Medaglia d'oro a Greta Camerani al Gran premio Giovanissimi, il Campionato Italiano di Lotta Olimpica riservato alle classi Ragazzi (10-11 anni) ed Esordienti A (12-13 anni), nelle specialità di lotta greco-romana e stile libero, svolto sabato e domenica a Lido di Ostia (Roma), alla gara hanno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: lotta - medaglie
LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: grande lotta per le medaglie, Marsaglia quinto prima dell’ultima rotazione
Tre medaglie per le azzurre della lotta al Torneo Internazionale di Varsavia
Inline Hockey: Italia sconfitta dalla Cechia. Azzurri fuori dalla lotta per le medaglie
Trionfo della New Kodokan: 5 medaglie ai Campionati italiani di Lotta Under 13 - facebook.com Vai su Facebook
Lotta, tre medaglie per i Portuali al Gran premio Giovanissimi: oro a Greta Camerani - Per il CSRC Portuali Ravenna si è imposta Greta Camerani nella categoria kg 51 Ragazze, mentre Erin Cavallucci ha conquistato il bronzo nei kg 32 Ragazze. Secondo ravennatoday.it
Lotta, la stagione dei Portuali si apre con nove medaglie alla "Coppa Piemonte" - La squadra ravennate ha portato a casa 2 ori, 5 argenti e 2 bronzi dalla trasferta a Moncalieri (To) ... Da ravennatoday.it