Lotta al PalaPellicone di Ostia tante emozioni al GP Giovanissimi e al Campionato Italiano Ragazzi e Ragazze

Ostia – Si sono sfidati sulle materassine del PalaPellicone di Ostia i giovani della lotta olimpica italiana. E tante sono state le emozioni al Gran Premio Giovanissimi insieme ai Campionati Nazionali Ragazzi e Ragazze e Under 13. La competizione si è svolta dall’11 al 12 ottobre. Il racconto delle gare – Fonte Fijlkamfijlkam.it. U13: primo posto tra le squadre di greco romana per il Faenza Lotta, secondo per il Lotta Club Rovereto e terzo per il CUS Bari. Nella femminile, invece, oro per il J.C.F. Quarto, secondo gradino per l’Athlon Judo e terzo per il Wrestling Liuzzi. U11: titolo vinto dal Lotta San Giorgio, seguito dal Team Made e dal Lotta Brescia nella greco romana; primo posto, invece, del J&D Nike, con Athlon Judo e Portuali Ravenna al seguito, per quanto riguarda la femminile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it