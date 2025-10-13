Lotta al PalaPellicone di Ostia tante emozioni al GP Giovanissimi e al Campionato Italiano Ragazzi e Ragazze
Ostia – Si sono sfidati sulle materassine del PalaPellicone di Ostia i giovani della lotta olimpica italiana. E tante sono state le emozioni al Gran Premio Giovanissimi insieme ai Campionati Nazionali Ragazzi e Ragazze e Under 13. La competizione si è svolta dall’11 al 12 ottobre. Il racconto delle gare – Fonte Fijlkamfijlkam.it. U13: primo posto tra le squadre di greco romana per il Faenza Lotta, secondo per il Lotta Club Rovereto e terzo per il CUS Bari. Nella femminile, invece, oro per il J.C.F. Quarto, secondo gradino per l’Athlon Judo e terzo per il Wrestling Liuzzi. U11: titolo vinto dal Lotta San Giorgio, seguito dal Team Made e dal Lotta Brescia nella greco romana; primo posto, invece, del J&D Nike, con Athlon Judo e Portuali Ravenna al seguito, per quanto riguarda la femminile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
L’11 ottobre scorso, il PalaPellicone di Ostia Lido, sede della Federazione Italiana Lotta, ha ospitato il Campionato Italiano Esordienti di Lotta femminile, dedicato alle ragazze nate nel 2012 e 2013. L’evento ha visto la partecipazione di 46 società sportive, tra - facebook.com Vai su Facebook
