L' Ostiamare vince 3-1 e ottiene la settima vittoria consecutiva | vola la squadra di De Rossi

L'Ostiamare cala il settebello. I biancoviola superano in trasferta la Recanatese 3-1 e continuano a volare. La squadra del presidente Daniele De Rossi è l'unica in Italia, dalla Serie A alla Serie D, a viaggiare a punteggio pieno ed ora, complice il mezzo passo falso dell'Ancona che non va oltre lo 0-0 in casa del Chieti 1922, ha un vantaggio di quattro lunghezze nel Girone F di Serie D dove ora è al secondo posto il Teramo Calcio 1913 (vittorioso in trasferta 1-0 contro il Fossombrone 1949). La compagine guidata in panchina da mister D'Antoni parte subito forte e sfiora il vantaggio con Spinosa che manca di poco lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

