L’Ostiamare viaggia ancora a gonfie vele
recanatese 1 ostiamare 3 RECANATESE (4-2-3-1): Zagaglia; Gori, Fiumanò, Cocino, Mordini; Ferro, Carano (1’st Ciccanti); Pierfederici (1’st Domizi), D’Angelo, Capanni (13’st Chiarella); Lovotti (29’st Di Francesco) All. Savini A disp. Fioravanti, Beruschi, Paoltroni, Morichetta, Pesaresi OSTIAMARE (4-3-3): Vertua (25’pt Midio); Vagnoni, Piroli, Giordani, Orfano; Felici (24’st Marrali), Greco (36’st Pontillo), Spinosa; Vianni, Gueye (16’st Lazzeri), Badje (30’st Baldassi) All.D’Antoni A disp. Cinque, Buono, Menichelli, Tesauro Arbitro: Nencioli di Prato Reti: 45’pt Giordani, 10’st Vianni, 34’ Lazzeri, 42’Cocino Note: Recupero 5’+3’ Ammonito Ferro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ostiamare - viaggia
#SerieD | L'#Ostiamare è ancora protagonista del girone F, mentre nel G il #Trastevere continua a viaggiare appaiata alla Scafatese - facebook.com Vai su Facebook
Ammazza l’Ostiamare ha rivinto ancora. Unica squadra di tutti i gironi con 7 vittorie su 7 partite. Primo posto ovviamente nel proprio girone. - X Vai su X
L’Ostiamare viaggia ancora a gonfie vele - 1): Zagaglia; Gori, Fiumanò, Cocino, Mordini; Ferro, Carano (1’st Ciccanti); Pierfederici (1’st Domizi), D’Angelo, Capanni (13’st Chiarella); Lovotti (29’st. Lo riporta msn.com
Il Fabriano-Cerreto viaggia a gonfie vele - Jesina senza tecnico e a zero Vola il Fabriano Cerreto a punteggio pieno dopo tre partite ... Scrive ilrestodelcarlino.it