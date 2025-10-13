L' ostaggio israeliano Guy Gilboa-Dallal torna a casa dopo la prigionia la gioia dei familiari

(Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 Abbracci e grida di gioia dei familiari dell'ostaggio israeliano Guy Gilboa-Dallal, che torna a casa dopo oltre due anni di prigionia. Gpo Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'ostaggio israeliano Guy Gilboa-Dallal torna a casa dopo la prigionia, la gioia dei familiari

