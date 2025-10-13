L' ostaggio israeliano Eitan Mor torna a casa dopo 738 giorni di prigionia l' abbraccio coi genitori – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 Dopo 738 giorni di prigionia da parte di Hamas, 'ostaggio israeliano Eitan Mor torna a casa torna a casa. ecco l'abbraccio con i genitori.

