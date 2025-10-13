L' ospedale ' a casa' dei pazienti più fragili | il progetto del team di Neurologia del San Paolo di Bari

E' stato avviato, con l'Unità operativa di Neurologia dell'Ospedale San Paolo di Bari, un progetto pilota che cambia il modo di curare i pazienti con malattia di Parkinson e disturbi del movimento: sono gli specialisti a raggiungere i pazienti nelle loro abitazioni, portando le competenze e le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

L'ospedale 'a casa' dei pazienti più fragili: il progetto del team di Neurologia del San Paolo di Bari - Saranno effettuate in questa prima fase visite specialistiche domiciliari programmate, in collaborazione con fisiatri, geriatri e cardiologi: successivamente è previsto il tele monitoraggio per il con ... Come scrive baritoday.it

