L’Osimana scappa due volte Il Tolentino la riacciuffa
tolentino 2 osimana 2: Marricchi, Romoli, Mariani (14’ st Marasca), Strano, Rozzi (28’ st Salvucci), Tomassetti, Cappa, Tortelli (41’ st Pietrani), Moscati, Iori, Papavero (14’ st Romitelli). All Passarini OSIMANA: Verdini, Falcioni, Caruso, Ercoli, Pigini, Pagliarini, Fermani, Olivera (24’ st Patrizi), Gigli (24’ st Manini), Mafei, Alessandroni. All Labriola Reti: 4’ pt Alessandroni, 26’ pt Mafei, 18’ st Tortelli, 31’ st Iori. Note: arbitro sig Eletto di Macerata Spettatori: 1000 circa Ammoniti: Fermani, Olivera, Caruso, Iori. Corner: 7-3 Recupero: 2’ pt, 6’ st Termina in parità il big match fra Tolentino e Osimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
