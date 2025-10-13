L' oroscopo di oggi
Ariete ??. Inizi la settimana caro Ariete con la certezza che alcuni problemi in casa e nelle tue relazioni strette, possono essere risolti attraverso la perseveranza che di certo non ti manca. Oggi giornata dove hai più necessità di vivere la casa e i tuoi affetti più stetti con maggiore intimità: Mercurio e Marte accendono la passione con chi ti interessa, ma innescano anche lotte di potere che soprattutto in ambito lavorativo è bene tenere sotto controllo. La tua forza risiede nella capacità di portare avanti obiettivi pratici, messi un po’ in stand by dalla primavera scorsa. Oggi puoi prenderti una rivincita contro il tempo che scorre: il tuo spirito guerriero non invecchia mai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: oroscopo - oggi
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 21 luglio 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 21 luglio 2025
Paolo Fox, oroscopo di oggi lunedì 21 luglio: le previsioni segno per segno
L' per oggi venerdì 14 febbraio #oroscopo #luciaarena - facebook.com Vai su Facebook
Ascolta "L'Oroscopo di oggi 06/10/2025" di RTM - X Vai su X
Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di lunedì 13 ottobre...0 - Scopriamo le previsioni e l’oroscopo del noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” ... Scrive superguidatv.it
Oroscopo Paolo Fox del giorno: le stelle di venerdì 10 ottobre 2025 - Scopriamo le previsioni e l’oroscopo del noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” ... superguidatv.it scrive