L' oroscopo di oggi

Ariete ??. Inizi la settimana caro Ariete con la certezza che alcuni problemi in casa e nelle tue relazioni strette, possono essere risolti attraverso la perseveranza che di certo non ti manca. Oggi giornata dove hai più necessità di vivere la casa e i tuoi affetti più stetti con maggiore intimità: Mercurio e Marte accendono la passione con chi ti interessa, ma innescano anche lotte di potere che soprattutto in ambito lavorativo è bene tenere sotto controllo. La tua forza risiede nella capacità di portare avanti obiettivi pratici, messi un po' in stand by dalla primavera scorsa. Oggi puoi prenderti una rivincita contro il tempo che scorre: il tuo spirito guerriero non invecchia mai.

