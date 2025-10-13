L’oro nero dell’Alta Val Tidone a Pecorara torna la Rassegna del tartufo

Si prepara un fine settimana di festa per celebrare uno dei tesori dell’Alta Val Tidone, il Nero di Pecorara. Sabato 18 e domenica 19 torna la Rassegna del Tartufo e dei prodotti del sottobosco a Pecorara. La 34esima edizione è stata presentata in una conferenza stampa che ha visto insieme. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: nero - alta

Firenze, incendio in un parcheggio: alta colonna di fumo nero, arrivano i vigili del fuoco

Incendio di sterpaglie in via Valle Roveto, visibile un'alta colonna di fumo nero [FOTO]

Incendio all’Osmannoro: a fuoco tre camion nel deposito Esselunga. Alta colonna di fumo nero (foto)

Eleganza, carattere e artigianalità italiana. Il modello KZ31013 VERN NERO è una dichiarazione di stile: zeppa alta 13 cm, fascia in vernice nera e morsetto metallico frontale per un look deciso e sofisticato. Realizzati interamente a mano in Italia, questi zoccol - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro nero e violazioni sanitarie a Val di Magra: due autolavaggi finiscono nei guai - Ispettori e carabinieri hanno scoperto lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in due autolavaggi a mano in Val di Magra. Come scrive lanazione.it

Manodopera in nero e scarsa sicurezza: denunciato imprenditore edile in Val di Non - In alta Val di Non il titolare di una ditta edile è stato denunciato dopo i controlli dei carabinieri di Cles in un cantiere hanno scoperto un operaio di origine nordafricana che lavorava in nero; su ... Si legge su rainews.it