L' originale la copia nascosta i sospetti Il giallo dei Monet della collezione Agnelli

Al centro della complessa vicenda ereditaria che coinvolge la famiglia Agnelli, è emersa la presenza di tre versioni di un'opera di Claude Monet, ma solo una sarebbe l'originale. L'opera in questione è "Le Glaçon n. 2", dipinto battuto all'asta nel 2013 da Sotheby's per 16 milioni di euro. La sua provenienza risale alla galleria Duhamel di Parigi ed è stato in passato esposto in un museo grazie all'impresario Marc Restellini. L'interesse per il quadro coinvolge diversi soggetti: Lapo Elkann, la Procura di Roma, Margherita Agnelli e un anonimo cliente della casa d'aste. Come riporta Il Fatto Quotidiano, è proprio sull'identità dell'originale che ruotano dubbi e indagini.

