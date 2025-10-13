Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding del torneo ATP 250 di Bruxelles, esordirà direttamente giovedì 16 ed in caso di vittoria poi giocherà un turno al giorno: è quanto si evince dall’ ordine di gioco di domani, martedì 14, quando proseguirà, ma non si esaurirà il primo turno del main draw. Non si giocherà, infatti, il match tra il qualificato tedesco Yannick Hanfmann e l’altro azzurro Matteo Arnaldi, incontro dal quale uscirà il nome dell’ avversario di Lorenzo Musetti negli ottavi di finale: il teutonico e l’italiano, dunque, scenderanno in campo mercoledì 15. Lorenzo Musetti, invece, esentato dal primo turno grazie ad un bye, disputerà direttamente gli ottavi di finale nella giornata di giovedì 16 ed a seguire giocherà gli eventuali quarti venerdì 17, la possibile semifinale sabato 18 e la finale domenica 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti dovrà attendere a Bruxelles: slitta il giorno del debutto, avversario da scoprire