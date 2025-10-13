L’oratorio di Carlo Acutis | Santità cresciuta a Milano

La parrocchia Santa Maria Segreta di Milano - con l’oratorio da oggi ribattezzato San Carlo Acutis - e l’ospedale San Gerardo di Monza sono i luoghi che custodiscono la memoria di Carlo. La prima festa di San Carlo Acutis - che cade il 12 di ottobre, anniversario della sua morte - non poteva che partire da qui e dai giovani che hanno gremito la chiesa, insieme a fedeli di ogni età. "Carlo è diventato Santo a Milano", ricorda don Stefano Guidi, direttore della Fom - Fondazione oratori milanesi, chiamato a celebrare messa prima nella chiesa frequentata da Carlo e dove si sono celebrati i suoi funerali, 19 anni fa - che custodisce oggi una sua reliquia - e poi nella cappella dell’ospedale che lo ha accolto negli ultimi giorni della malattia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’oratorio di Carlo Acutis: "Santità cresciuta a Milano"

