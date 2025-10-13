Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha approvato l’avvio di una nuova indagine sulle violazioni commesse in Afghanistan. Il mandato, promosso dall’Unione Europea e adottato il 6 ottobre senza voto, potrebbe avere conseguenze giudiziarie sia per i Talebani, al potere dal 2021, sia per le forze straniere che hanno operato nel Paese, comprese quelle statunitensi e della coalizione NATO. Questa decisione riapre un capitolo controverso della guerra ventennale in Afghanistan e potrebbe mettere in discussione non solo le autorità talebane ma anche gli ex protagonisti della presenza militare occidentale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Onu indaga sugli abusi in Afghanistan, gli Usa non si oppongono. Un passo verso la fine dell’impunità