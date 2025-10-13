L' omicidio in via Spinuzza il fermato confessa al pm di avere sparato

Prima notte in carcere per Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano dello Zen arrestato ieri con l'accusa di avere ucciso nella notte tra sabato e domenica Paolo Taormina, 21 anni, nei pressi del Teatro Massimo. Il presunto omicida avrebbe ammesso ieri sera, durante l'interrogatorio del pm, di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

