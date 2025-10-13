L' omicidio in via Spinuzza il fermato confessa al pm di avere sparato
Prima notte in carcere per Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano dello Zen arrestato ieri con l'accusa di avere ucciso nella notte tra sabato e domenica Paolo Taormina, 21 anni, nei pressi del Teatro Massimo. Il presunto omicida avrebbe ammesso ieri sera, durante l'interrogatorio del pm, di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - spinuzza
Nella notte tra sabato e domenica, a piazza Spinuzza, nel cuore della movida palermitana, si è consumato l’ennesimo omicidio di un ragazzo innocente. Paolo Taormina, 21 anni, un ragazzo perbene, figlio dei titolari del locale “O’ Scrusciu”, è stato ucciso con - facebook.com Vai su Facebook
Il messaggio del presidente della Regione dopo l'omicidio di via Spinuzza, a Palermo. - X Vai su X
L’omicidio di via Spinuzza a Palermo, il fermato avrebbe confessato il delitto - Avrebbe ammesso il delitto Gaetano Maranzano, fermato per l’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne assassinato a Palermo nel cuore della movida la notte scorsa. mondopalermo.it scrive
Omicidio Taormina, fermato un 28enne a Cruillas: Trovata la pistola - È stato fermato a Cruillas un 28enne sospettato dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte in via Spinuzza, nel quartiere Olivella di Palermo. Lo riporta altarimini.it