L' omicidio di via Spinuzza in casa di un amico di Maranzano trovati abiti simili a quelli usati la notte del delitto

I carabinieri del reparto operativo di Palermo hanno perquisito l'abitazione di un amico di Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen arrestato con l'accusa di avere ucciso Paolo Taormina di 21 anni. I video, gli schiaffi e il mistero dell'arma: tutti i punti interrogativi dietro l'omicidio di Paolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - spinuzza

L'omicidio in via Spinuzza, il fermato confessa al pm di avere sparato

Omicidio di via Spinuzza, Arcidiacono scrive alla famiglia di Paolo Taormina - “Monreale vi è sinceramente vicina ed è pronta a sostenervi in questo momento triste e nel tempo che verrà” MONREALE, 13 ottobre – Paolo Taormina è stato ... Si legge su monrealenews.it

L’omicidio in via Spinuzza, il fermato confessa al pm di avere sparato - Prima notte in carcere per Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano dello Zen arrestato ieri con l’accusa di avere ucciso nella notte tra sabato e domenica Paolo Taormina, 21 anni, nei pressi del Teat ... Lo riporta mondopalermo.it