L’omicidio di Paolo Taormina nelle parole della sorella | Conoscevamo di vista l’assassino ha ucciso mio fratello senza motivo

Non ci sarebbe stato nessun vero movente dietro all’ omicidio di Paolo Taormina, che sabato sera ha scosso Palermo. Alle ricostruzioni degli inquirenti, in corso in queste ore, si è aggiunta la versione della sorella della vittima, Sofia, che ha raccontato i concitati momenti prima della tragedia. «Lo conoscevamo di vista», ha detto dell’assassino, « uno con cento collane d’oro al collo e la barba lunga non passa inosservato ». La ragazza ha poi ricostruito la dinamica dell’evento, nel quale lei stessa ha rischiato la vita: «Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: omicidio - paolo

