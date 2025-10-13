L' omicidio di Paolo Taormina il sindaco Lagalla mette a disposizione il PalaOreto per la camera ardente
Il sindaco Roberto Lagalla ha disposto l’interruzione, a partire da domani, di tutte le attività all’interno del PalaOreto di via Santa Maria di Gesù. L'impianto sarà messo a disposizione per l’allestimento della camera ardente di Paolo Taormina, il giovane commerciante ucciso nella notte tra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - paolo
Processi e misteri, 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Paolo Reale, cugino e consulente informatico: nessun preconcetto sull’inchiesta
Omicidio Minguzzi, Rosanna, madre coraggio: “Sì, Pier Paolo meritava questa giustizia terrena
Giancarlo Siani, 40 anni dopo l’omicidio, suo fratello Paolo racconta gli anni passati a ricordare
Gaetano Maranzano e l'uccisione del 21enne Paolo Taormina a Palermo: il papà del (presunto) killer era stato condannato per tentato omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Paolo Taormina, prima notte in carcere per Maranzano: le prime parole http://dlvr.it/TNdr46 - X Vai su X
Omicidio di Paolo Taormina, le parole del sindaco Trantino: “Emergenza culturale. Il disumano può essere ovunque” - Per Trantino i cattivi modelli, da Genny Savastano ai trapper che inneggiano all'uso di armi, stanno causando una deriva deleteria ... Da ilsicilia.it
Paolo ucciso a 21 anni nel pub di famiglia, i dubbi sulla confessione del killer. Il sindaco di Palermo chiede aiuto a Roma - Proseguono le indagini sull'omicidio avvenuto nel cuore della movida del capoluogo siciliano. Si legge su today.it