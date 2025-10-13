L' omicidio all' Olivella e la violenza in città il network giovani | Non possiamo più tacere

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli anni ’80 a Palermo sono stati anni infuocati e soprattutto insanguinati, data la mole di cadaveri, vittime di mafia o di semplice criminalità di strada, che si trovava ovunque. Il centro cittadino era un luogo pericoloso, un luogo che per intere sezioni era nei fatti inaccessibile per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - olivella

L'omicidio all'Olivella, è caccia al killer di Paolo Taormina: "Avete ucciso mio figlio, come faccio a vivere ora?"

L'omicidio all'Olivella, è allarme sicurezza nei luoghi della movida: "Basta morti, Palermo è il far west"

Omicidio all'Olivella, fermato il presunto assassino di Paolo Taormina: in casa aveva una pistola

omicidio olivella violenza citt224Omicidio a Palermo, 21enne ucciso “cercava di salvare un ragazzo dal branco” - Palermo – Omicidio nella notte nel quartiere Olivella, nei pressi del Teatro Massimo. Scrive trapanioggi.it

omicidio olivella violenza citt224Omicidio a Palermo. Chi era Paolo Taormina il 21enne ucciso nel cuore della movida mentre cercava di fermare un pestaggio e le ultime svolte nel caso - Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell’Olivella. Riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Olivella Violenza Citt224