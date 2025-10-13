La estensione di indicazione all’obesità di farmaci già approvati e rimborsati per il diabete e l’approvazione del Ddl 1483 che prevede un riconoscimento formale dell’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante hanno ulteriormente accesso i riflettori sia sul costo attuale dell’obesità sia sugli effetti che prospetticamente avranno i farmaci sui costi e benefici per i pazienti. COSTI DIRETTI E INDIRETTI Quando si parla di costo di una malattia si possono includere sia i costi per prestazioni sanitarie (a carico del Servizio sanitario nazionale o del paziente), sia altri costi direttamente attribuibili alla patologia (ad esempio costi collegati all’assistenza fornita da operatori non sanitari o dei caregiver informali) sia i costi collegati alla perdita di produttività per assenza dal lavoro o presenza in condizioni non efficienti (cosiddetto presenteism ), detti costi indiretti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’obesità è (anche) un tema economico. Jommi spiega perché