Lo Stato delle Cose stasera su Rai 3 | Lovati chiarisce dopo l’intervista a Corona Santoro-Renzi-Cerno e nuove rivelazioni su Garlasco e Mondello
Nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, il talk di Massimo Giletti in onda oggi, lunedì 13 ottobre 2025, intorno alle 21.20 su Rai 3. Al centro della serata gli sviluppi della pace in Medio Oriente e la questione ostaggi israeliani, un confronto sull’attualità politica italiana con Michele Santoro, Matteo Renzi e Tommaso Cerno, oltre a due filoni d’inchiesta: il delitto di Garlasco e la vicenda “Italo Belga” a Mondello. Indice. Lo Stato delle Cose, anticipazioni 13 ottobre 2025: Santoro, Renzi e Cerno sul presente politico. Caso Garlasco: il punto su Venditti e sulla “squadra” di Pg. Massimo Lovati dopo l’intervista a Corona: cosa è successo davvero. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: stato - cose
Kostic Juve: l’Olympiakos spinge per averlo, ma il serbo ha in serbo altre idee! Spunta questa clamorosa “suggestione”! La situazione allo stato attuale delle cose
Savona Juventus, non solo Newcastle e Wolverhampton su di lui! Anche club di quel campionato lo monitorano con attenzione: cosa filtra allo stato attuale delle cose!
Yildiz Juve, il Chelsea non è una minaccia! La rivelazione del giornalista spiega realmente come stanno le cose: per il turco c’è stato solo questo. L’annuncio solleva tutti i tifosi bianconeri
Il figlio dell'attore hard interviene: "Queste cose sono assurde, non c'è mai stato sfruttamento, anzi è stato dato molto alle ragazze" - facebook.com Vai su Facebook
Trump alla Knesset: «Ho mandato Witkoff a incontrare Putin pensando che sarebbe stato un incontro di 15-20 minuti. Witkoff non sapeva nulla della Russia o di Putin. Non conosceva molto la politica. L’incontro è durato 5 ore. Ha detto che hanno parlato di cos - X Vai su X
Lo Stato delle Cose stasera su Rai 3: Lovati chiarisce dopo l’intervista a Corona, Santoro-Renzi-Cerno e nuove rivelazioni su Garlasco e Mondello - Lo Stato delle Cose, anticipazioni 13 ottobre 2025: Santoro, Renzi e Cerno gli ospiti. atomheartmagazine.com scrive
Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti stasera in tv su Rai 3: dagli sviluppi della pace in Medio Oriente al caso Garlasco - 20 su Rai 3, torna Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti, pronto a offrire un viaggio tra attualità, politica e cronaca con ospiti ... Come scrive corrieredellumbria.it