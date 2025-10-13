Lo Stato delle Cose Massimo Lovati chiarisce le sue parole dopo l’intervista a Corona

Gli sviluppi della pace in Medio Oriente e la liberazione degli ostaggi israeliani saranno i temi centrali della nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti, in onda questa sera, lunedì 13 ottobre, in prima serata su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 13 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento si partirà con il faccia a faccia con Michele Santoro, ormai presenza fissa del talk di Giletti, che si estenderà anche all’ attualità politica italiana, con il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno. A seguire, torna il caso Garlasco con un approfondimento sull’ex pm Mario Venditti e sulla sua “squadra” di carabinieri, alle prese con importanti guai giudiziari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

