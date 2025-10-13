Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
. Questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Questa sera tra gli argomenti principali gli sviluppi della pace in Medio Oriente e la liberazione degli ostaggi israeliani. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: stato - cose
Kostic Juve: l’Olympiakos spinge per averlo, ma il serbo ha in serbo altre idee! Spunta questa clamorosa “suggestione”! La situazione allo stato attuale delle cose
Savona Juventus, non solo Newcastle e Wolverhampton su di lui! Anche club di quel campionato lo monitorano con attenzione: cosa filtra allo stato attuale delle cose!
Yildiz Juve, il Chelsea non è una minaccia! La rivelazione del giornalista spiega realmente come stanno le cose: per il turco c’è stato solo questo. L’annuncio solleva tutti i tifosi bianconeri
Il figlio dell'attore hard interviene: "Queste cose sono assurde, non c'è mai stato sfruttamento, anzi è stato dato molto alle ragazze" - facebook.com Vai su Facebook
Trump alla Knesset: «Ho mandato Witkoff a incontrare Putin pensando che sarebbe stato un incontro di 15-20 minuti. Witkoff non sapeva nulla della Russia o di Putin. Non conosceva molto la politica. L’incontro è durato 5 ore. Ha detto che hanno parlato di cos - X Vai su X
Garlasco, Lovati torna a parlare dell'intervista a Corona. Lo Stato delle Cose, anticipazioni 13 ottobre: Renzi, Medio Oriente e Mondello - Stasera, lunedì 13 ottobre, alle 21:20 su Rai 3, nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti: un prime time costruito su ... Secondo msn.com
Lo Stato delle Cose, Massimo Lovati chiarisce le sue parole dopo l’intervista a Corona - Lo Stato delle Cose: Massimo Giletti torna su Rai 3 con la stretta attualità internazionale, il caso Garlasco e l'inchiesta su Mondello. Da davidemaggio.it