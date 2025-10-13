lo spin off di peacemaker potrebbe ritardare parola di una star dc

Uno dei protagonisti dell’universo DC ha rivelato che lo sviluppo dello spin-off di Peacemaker non sta andando affatto come previsto. Dopo il passaggio dal defunto DCEU al nuovo DCU con la seconda stagione di Peacemaker, un altro progetto legato alla serie, Waller, con protagonista Viola Davis nei panni di Amanda Waller, sembrava destinato a seguirne le orme. Tuttavia, a quanto pare, la strada è ancora lunga. Annunciata inizialmente come parte della prima ondata di titoli del nuovo DCU, la serie Waller è poi sparita dai radar per anni. Steve Agee, che nel franchise interpreta l’agente ARGUS John Economos, ha aggiornato i fan durante un’intervista con Phase Hero, rivelando che, per quanto ne sa, il progetto è ancora fermo: “ Waller? Non lo so. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

