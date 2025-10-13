lo spettacolo del foliage a canfaito i parcheggi tornano a pagamento

San Severino Marche (Macerata), 13 ottobre 2025 – Con l’avvicinarsi del periodo più magico e affascinante per la Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, torna il parcheggio a pagamento all’interno della faggeta. La disposizione arriva dal Comune di San Severino, in vista del culmine del fenomeno del foliage che attrae ogni anno migliaia di visitatori e appassionati di fotografia. La Riserva, nota per le sue vaste faggete e per custodire il faggio più antico delle Marche da tempo inserito tra gli alberi monumentali d'Italia, si tinge in autunno di spettacolari colori che vanno dal giallo ocra al rosso scarlatto e marrone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

