LO SPAESATO TORNA SU RAI2 | I NUOVI STIMOLI DI TEO MAMMUCARI IN GIRO PER L’ITALIA
Torna con la seconda stagione de “Lo Spaesato”, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Il programma di Mammucari è un adattamento di “Comedy on the edge”, uno dei formati comici più adattati in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
