Lo Spaesato torna su Rai 2 | sei nuove puntate Si riparte da Fuscaldo con una serata piccante alla prova ‘nduja

Teo Mammucari riporta in TV Lo Spaesato, il people comedy show che attraversa l'Italia dei piccoli borghi tra tradizioni, incontri e stand-up finale in teatro. La seconda stagione debutta oggi, lunedì 13 ottobre 2025, alle 21.20 su Rai 2, con sei appuntamenti in altrettanti teatri storici. Prima tappa: Fuscaldo (Cosenza), per una puntata. "piccante". Indice. Lo Spaesato anticipazioni 13 ottobre 2025 – 'nduja, pizzette e. occitano. Il format: viaggio, comunità e stand-up in teatro. Quante puntate sono e quando va in onda. Dove vederlo e come rivederlo. FAQ Lo Spaesato 13 ottobre 2025 anticipazioni.

