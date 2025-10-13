Lo Spaesato torna su Rai 2 con sei nuove puntate e riparte da Fuscaldo e la ‘nduja
Teo Mammucari torna questa sera, lunedì 13 ottobre, con la seconda stagione de Lo Spaesato, il people comedy show che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda in prima serata su Rai 2. In questo nuovo ciclo saranno sei gli spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per il Belpaese. Su questi palchi Mammucari – che da questa stagione è anche co-conduttore di Domenica In – approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perdute nei ritmi frenetici delle grandi città. Le anticipazioni del 13 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: spaesato - torna
LO SPAESATO TORNA SU RAI2: I NUOVI STIMOLI DI TEO MAMMUCARI IN GIRO PER L’ITALIA
Torna con la seconda stagione “Lo Spaesato”, di Teo Mammucari
Torna Lo Spaesato con Teo Mammucari: anticipazioni e quando in tv della nuova stagione
LO SPAESATO TORNA SU RAI2: I NUOVI STIMOLI DI TEO MAMMUCARI IN GIRO PER L’ITALIA #LoSpaesato #TeoMammucari #Rai2 - X Vai su X
Uno stand up comico sulla vita di provincia. Con Teo Mammucari torna LO SPAESATO prossimamente su Rai 2. #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 #teomammucari #lospaesato #rai2 Vai su Facebook
Teo Mammucari torna in tv con Lo spaesato ma a Domenica In lo spaesato è lui - Da questa sera su Rai 2 va in onda la seconda edizione de Lo spaesato il programma con Teo Mammucari protagonista ma a Domenica IN, quello spaesato, è proprio il ... Si legge su ultimenotizieflash.com
Torna su Rai 2 Lo Spaesato con Teo Mammucari alla scoperta dei piccoli comuni italiani - Teo dovrà affrontare la ‘nduja calabrese, tra le sfide lanciate da Gino, l’allevatore di maiali, e ve ... Segnala corrieredellumbria.it