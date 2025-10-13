Lo Spaesato torna su Rai 2 con sei nuove puntate e riparte da Fuscaldo e la ‘nduja

Teo Mammucari torna questa sera, lunedì 13 ottobre, con la seconda stagione de Lo Spaesato, il people comedy show che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda in prima serata su Rai 2. In questo nuovo ciclo saranno sei gli spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per il Belpaese. Su questi palchi Mammucari – che da questa stagione è anche co-conduttore di Domenica In – approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perdute nei ritmi frenetici delle grandi città. Le anticipazioni del 13 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

