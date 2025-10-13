Lo spaesato con Teo Mammucari da stasera in tv la nuova edizione | le anticipazioni

A partire da oggi, lunedì 13 ottobre dalle 21.20 su Rai 2, torna "Lo spaesato", avventura on the road comico e un po’ folle di Teo Mammucari tra le meraviglie, le stranezze e i personaggi più autentici dell’Italia meno conosciuta. Dopo il successo della prima stagione, il conduttore riparte da. 🔗 Leggi su Today.it

Lo Spaesato 2 con Teo Mammucari su Rai2: paesi e quante puntate sono

