Lo Spaesato 2025 | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione
. Anticipazioni, location, quante puntate, Teo Mammuccari, Rai 2. Torna con la seconda stagione de “Lo Spaesato”, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: spaesato - tutto
“Lo spaesato” Teo Mammucari torna stasera su Rai 2: il primo paese protagonista è in Calabria - Il people comedy show torna in prima serata: protagonisti della puntate odierna gli abitanti di Fuscaldo in provincia di Cosenza ... Secondo iodonna.it