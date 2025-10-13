Lo Spaesato 2025 | quante puntate durata e quando finisce
. Quante puntate sono previste per Lo spaesato? La nuova edizione dello show condotto da Teo Mammuccari va in onda in prima visione e in prima serata su Rai 2 dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: spaesato - quante
Lo Spaesato 2 con Teo Mammucari su Rai2: paesi e quante puntate sono
Grandi emozioni e storie italiane da raccontare... #TeoMammucari torna con #LoSpaesato in prima serara #Rai2. #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com Vai su Facebook
Lo Spaesato 2025: quante puntate, durata e quando finisce - Lo Spaesato 2025: quante puntate, durata e quando finisce lo show condotto da Teo Mammuccari su Rai 2 con la nuova edizione ... Secondo tpi.it
Lo Spaesato 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione - Lo Spaesato 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione. Secondo tpi.it