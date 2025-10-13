Lo Spaesato 2025 | quante puntate durata e quando finisce

. Quante puntate sono previste per Lo spaesato? La nuova edizione dello show condotto da Teo Mammuccari va in onda in prima visione e in prima serata su Rai 2 dal 13 ottobre 2025 alle ore 21.20. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

