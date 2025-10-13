Lo Spaesato 2025 | anticipazioni ospiti e streaming della prima puntata
. Torna con la seconda stagione de Lo Spaesato, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: spaesato - anticipazioni
"Lo spaesato" con Teo Mammucari, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni
Torna Lo Spaesato con Teo Mammucari: anticipazioni e quando in tv della nuova stagione
Quale sarà il finale di Buongiorno mamma 3? Ecco le nostre anticipazioni https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/buongiorno-mamma-3-il-finale-guido-sposera-agata-dopo-averla-salvata - facebook.com Vai su Facebook
Lo Spaesato 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione - Lo Spaesato 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione. Riporta tpi.it
Torna Lo Spaesato con Teo Mammucari: anticipazioni e quando in tv della nuova stagione - Torna Lo Spaesato con Teo Mammucari: anticipazioni e quando in tv della seconda stagione del people comedy di Rai2. Secondo superguidatv.it