Lo Spaesato 2 con Teo Mammucari su Rai2 | paesi e quante puntate sono

Ascoltitv.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stagione 1 (2024) – Quante puntate Lunedì 16 settembre 2024 parte dalla Campania  il nuovo programma “Lo Spaesato” condotto da Teo Mammucari. Il format prevede . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

lo spaesato 2 con teo mammucari su rai2 paesi e quante puntate sono

© Ascoltitv.it - Lo Spaesato 2 con Teo Mammucari su Rai2: paesi e quante puntate sono

In questa notizia si parla di: spaesato - mammucari

Torna “Lo Spaesato”, lo show con Teo Mammucari - Torna con la seconda stagione de “ Lo Spaesato ”, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda da lunedì 13 ottobre in prima serata su Rai 2, ... Riporta sorrisi.com

Teo Mammucari polemico a Domenica In: “Oggi ho fatto 2 minuti”/ Mara Venier se la ride… - Teo Mammucari ‘tagliato’ nel gioco telefonico a Domenica In, il conduttore non la prende benissimo e Mara Venier ironizza: “Sei ancora qui? Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Spaesato 2 Teo Mammucari