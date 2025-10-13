Lo scheletro del coccodrillo fossile è quasi completo | un esemplare di 150 milioni di anni fa
M ilano, 11 ott. (askanews) – Un fossile di coccodrillo, risalente al Giurassico, 180 milioni di anni fa. Una scoperta eccezionale nel sud della Francia, nella regione francese dell’Hérault. Venerdì, al Museo di Lodève, è stato presentato al pubblico. Leggi anche › Jude Law per il clima, contro i giganti del fossile: «Pagate per i danni al Pianeta» Il fossile è lungo cinque metri e largo più di due. La spina dorsale, le zampe e il lungo rostro – una bocca molto allungata – munito di denti sono ancora chiaramente visibili. È stato portato al museo da un escursionista che lo ha trovato per caso a poche decine di chilometri da Montpellier, nell’entroterra. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: scheletro - coccodrillo
