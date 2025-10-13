Lo operano tre volte ma il tumore non c’è bimbo di 4 anni rimane invalido | Speranza di vita dimezzata
Quel bimbo di 4 anni, secondo i medici, aveva una grave e rarissima forma di tumore al cervello. Per questo, nello spazio di circa 12 mesi tra il 2012 e il 2013, per tre volte è andato sotto i ferri. L’ultima operazione in un ospedale di Firenze, noto centro d’eccellenza per il trattamento di quella tipologia di malattie. L’intervento, questa volta, non è riuscito e anzi ha lasciato il bambino completamente invalido. Anche perché – ma lo si verrà a sapere solo molti mesi dopo – in quel piccolo paziente non c’era la benché minima traccia di tumore. A distanza di dodici anni, l’azienda ospedaliera è stata condannata a risarcire alla famiglia e al ragazzo, oggi 16enne, oltre 3 milioni e 700mila euro. 🔗 Leggi su Open.online
