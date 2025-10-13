Lo Janoska Ensemble apre la stagione al Teatro Comunale di Monfalcone con The Big B’s
Venerdì 17 ottobre alle 20:45 un dialogo brillante tra musica classica e improvvisazione jazz nel segno di Bach, Beethoven, Brahms, Bartók e Brubeck. Quattro musicisti, una visione rivoluzionaria. František Janoska al pianoforte, Ondrej Janoska e Roman Janoska ai violini, Julius Darvas al. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
La XXVII stagione de I Virtuosi Italiani si apre giovedì 16 ottobre al Teatro Ristori (ore 20.