Nella puntata del 12 ottobre “ Domenica In” ha dedicato grandissimo spazio a Vittorio Sgarbi, caduto in depressione nell’ultimo anno, e al suo rapporto difficile con la figlia Evelina che ha chiesto per suo padre un amministratore di sostegno. Prima di un talk sull’argomento, la Venier ha intervistato la figlia del critico d’arte. Un rapporto cresciuto con il tempo: “ Mi sarebbe piaciuto passare un po’ di tempo in più da sola con lui, ma è veramente impossibile stare noi due insieme, c’è sempre qualcuno intorno. Non amavo non avere un nostro momento da soli. Io per dirgli le cose importanti gli telefonavo o gli scrivevo, nonostante magari ci fossimo visti poco prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo dico da pubblico, appare brutto tutto questo, perché papà Vittorio è in difficoltà, è fragile”: Mara Venier “rimprovera” Evelina Sgarbi poi si abbracciano