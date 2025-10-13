La WNba, l’Nba al femminile, ha appena incoronato le Las Vegas Aces dopo un’altra stagione di crescita del campionato, con presenze record nelle arene e le migliori statistiche di pubblico per una finale dalla fondazione della lega nel 1997. La squadra del Nevada ha accumulato tre anelli in quattro stagioni, e il fascino della sua stella, il centro americano A’ja Wilson, quattro volte Mvp della stagione regolare è sempre più splendente. Ma le Finals sono state segnate dalla aperta controversia sindacale tra le giocatrici e l’organizzazione cestistica femminile. El Pais affronta l’argomento Lo stipendio Nba è 200 volte superiore rispetto alle donne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Nba al femminile è in crescita ma gli uomini guadagnano fino a 200 volte in più (El Pais)