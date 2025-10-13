LIVE | Elezioni regionali via allo spoglio
Ore 15: si chiudono i seggi e inizia lo spoglio. Tra poche ore i toscani sapranno chi sarà il presidente. Sono tre i candidati a correre per la carica: Antonella Bundu (Toscana rossa), il presidente uscente Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra). L'affluenza alle urne. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
elezioni - regionali
Elezioni Regionali in Toscana, alle 23 affluenza al 35,7%: in calo rispetto al 2020 #elezioniregionali #toscana #12ottobre
ELEZIONI REGIONALI 12 e 13 OTTOBRE 2025 COMUNE DI FOLLONICA Percentuale votanti ore 23.00 33.33%
Elezioni regionali in Toscana, si vota ancora fino alle 15. La diretta news - La sfida è tra Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana rossa).
Elezioni in Toscana in diretta, affluenza al 9,9% alle 12: news sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana in diretta: al voto chiamati 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio