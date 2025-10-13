Little Big Italy su NOVE | expat e ristoranti della puntata a Edimburgo
Lunedì 13 ottobre 2025 va in onda la nona puntata dell’ottava stagione di Little Big Italy, dedicata a Edimburgo, capitale della Scozia. Il programma viene . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
In questa notizia si parla di: little - italy
Il Rilancio della Moda Italiana: Una Nuova Era per il Made in Italy?
Ancona, l'assist della premier Meloni: «Anche le Marche nella Zes. Senza di voi il made in Italy non esisterebbe»
A Viareggio la nautica di lusso made in Italy, ecco lo yacht ‘Grande’ di Azimut Benetti
A Little Italy di Boston abbiamo fatto una sorpresa a Gaetano il proprietario di @lograssosbarbershop originario di Riesi - facebook.com Vai su Facebook
Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a Edimburgo - Lunedì 13 ottobre 2025 va in onda la nona puntata dell’ottava stagione di Little Big Italy, dedicata a Edimburgo, capitale della Scozia. Lo riporta msn.com
Francesco Panella: «A Little Big Italy ho imparato la lingua dei segni per raccontare l’Italia nel mondo» - È tornato su NOVE con l’ottava stagione di Little Big Italy, il format cult che porta la cucina italiana oltre confine attraverso le storie dei nostri connazionali. Segnala leggo.it